69-я параллель
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11:29, 7 апреля 202369-я параллель

Белый медведь перебежал канал перед российским ледоколом и попал на видео

Экипаж атомного ледокола «Урал» снял на видео белого медведя на пути следования судна

Белого медведя заметили на пути следования российского атомного ледокола «Урал». Видеоролик с полярным хищником опубликовал Telegram-канал «Атомфлот».

На кадрах видно, как животное перебегает покрытый льдом канал. Почти достигнув его края, медведь проваливается в полынью, однако сразу выбирается на твердую поверхность и продолжает двигаться в направлении, попутном маршруту ледокола.

Экипаж «Урала» заметил медведя во время буксировки другого судна в направлении Енисейского залива.

Обитатели северных широт не в первый раз встречаются команде российского ледокола. Так, в марте с борта «Урала» сняли пару полярных волков, бежавших по заснеженной глади реки под светом прожекторов. Животных заметили неподалеку от портопункта «Чайка».

Алан Босиков
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