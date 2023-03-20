Пару полярных волков сняли на видео с борта российского ледокола

Пару полярных волков на льду Енисея сняли на видео с борта атомного ледокола «Урал»

Пара полярных волков на льду Енисея попала на видео. Ролик с борта российского атомного ледокола «Урал» опубликовали в Telegram-канале «Атомфлота».

Видео снял старший помощник капитана судна. На кадрах животные бегут по заснеженной, освещенной прожекторами глади реки перед пробивающимся сквозь льды судном. Через несколько секунд хищники сворачивают с пути.

Штурманы заметили животных неподалеку от портопункта «Чайка». До этого экипажу ледоколов не удавалось запечатлеть на видео полярных волков, отметили в «Атомфлоте».

Ранее в марте к ледоколу «Вайгач» вышел белый медведь. На кадрах хищник приближается к судну, встает на задние лапы и выпрашивает еду.