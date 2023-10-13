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09:34, 13 октября 2023Спорт

Месси плюнули в спину во время матча

Парагвайский футболист Санабрия плюнул в Месси во время матча отбора к ЧМ-2026

Фото: Fernando Gens / dpa / Globallookpress.com

Нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в форварда сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча группового этапа южноамериканской квалификации чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 84-й минуте отборочной встречи. Сначала футболисты устроили словесную перепалку, после чего Санабрия плюнул в спину уходящего Месси. Арбитр никак не отреагировал на произошедшее.

Встреча, которая проходила в Буэнос-Айресе, закончилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Месси вышел на замену на 53-й минуте и не отметился результативными действиями.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Всего на турнире сыграют 48 команд.

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    Андрей Стрельцов
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