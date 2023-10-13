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09:30, 13 октября 2023Россия

Москвичам с инвалидностью помогут находить работу по-новому

Ракова: 67 образовательных программ трудоустроят москвичей с инвалидностью

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве в рамках работы по трудоустройству людей с особенностями здоровья открыли 67 программ повышения квалификации и профпереподготовки в ведущих вузах, колледжах и учебных центрах столицы. Благодаря им москвичи с инвалидностью смогут освоить востребованные профессии и успешно трудоустроиться. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва на протяжении многих лет проводит комплексную работу, нацеленную на профессиональную ориентацию и трудоустройство соискателей с особенностями здоровья. Мы помогаем таким кандидатам поверить в свои силы, получить новые знания и успешно трудоустроиться», — сообщила вице-мэр. Она подчеркнула, что бесплатное обучение для москвичей с инвалидностью стало доступно по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

Нам важно повысить конкурентоспособность людей с инвалидностью на рынке и помочь в дальнейшем трудоустройстве в рамках новой профессии. Это может быть как выход на работу к конкретному работодателю, так и открытие своего дела. Мы видим в этой категории горожан большой потенциал в особых условиях дефицита кадров

Анастасия Раковавице-мэр

Москвичи с особенностями здоровья смогут получить профессии в сфере промышленной отрасли, ИТ, в сфере услуг, индустрии красоты, а также обучиться офисным или творческим профессиям. Занятия будут проходить, в частности, в таких учебных заведениях, как Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Московский государственный университет «СТАНКИН», Московский государственный гуманитарно-экономический университет, а также Колледж сферы услуг №32 и Московский индустриальный колледж.

Большинство программ предполагает очно-заочную форму обучения с применением дистанционных технологий и рассчитаны на быстрый выход соискателей на рынок труда. Продолжительность обучения составит от двух недель до трех месяцев. Полный перечень программ, а также список необходимых для поступления документов и форма заявки доступны на сайте центра «Моя работа».

Для трудоустройства москвичей с инвалидностью в службе занятости предусмотрены такие программы, как проект «ТОП-500 резюме», программы «Доступная работа», «Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс"» и клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать». Специалисты центра «Моя работа» помогают составить портфолио с резюме, деловой фотосессией и сопроводительным письмом, а также подбирают вакансии, устраивают на квотируемые рабочие места и сопровождают во время испытательного срока.

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    Инга Разумовская
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