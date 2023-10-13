На сотрудника посольства Израиля в Китае напали с ножом

Сотрудник посольства Израиля в Китае получил ножевое ранение из-за нападения

Сотрудник посольства Израиля в Китае получил ножевое ранение возле территории диппредставительства в Пекине. Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

На него напали с ножом в пятницу, 13 октября. Отмечается, что он доставлен в больницу, его состояние стабильно.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Газета отмечает, что ранее руководство группировки ХАМАС обратилось ко всем своим сторонникам по миру с призывом устроить в пятницу нападения на израильтян и евреев. Главное управление национальной безопасности Израиля и МИД страны из-за этого рекомендовали согражданам за границей держаться подальше от различных демонстраций и протестов.