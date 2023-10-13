МИД Израиля обратился к евреям за границей

МИД Израиля призвал евреев за границей быть бдительными из-за нападений ХАМАС

Министерство иностранных дел Израиля сделало заявление с предостережением для евреев и израильтян за границей, обращение опубликовано на официальном сайте правительства страны.

МИД попросил граждан проявлять бдительность в связи с призывами ХАМАС повсеместно устраивать нападения в пятницу, 13 октября. «Вполне вероятно, что в различных странах мира пройдут акции протеста, которые могут перерасти в насильственные события», — допустили дипломаты.

Власти Израиля попросили граждан держаться подальше от демонстраций и протестов, а также информировать местные силы безопасности о возможных акциях.

Рано утром 7 октября юг Израиля подвергся массированной атаке ХАМАС. С территории сектора Газа по Израилю были выпущены тысячи ракет, после чего группировка прорвалась через сухопутную границу и перешла в наступление.