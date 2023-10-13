Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:53, 13 октября 2023Мир

МИД Израиля обратился к евреям за границей

МИД Израиля призвал евреев за границей быть бдительными из-за нападений ХАМАС

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министерство иностранных дел Израиля сделало заявление с предостережением для евреев и израильтян за границей, обращение опубликовано на официальном сайте правительства страны.

МИД попросил граждан проявлять бдительность в связи с призывами ХАМАС повсеместно устраивать нападения в пятницу, 13 октября. «Вполне вероятно, что в различных странах мира пройдут акции протеста, которые могут перерасти в насильственные события», — допустили дипломаты.

Власти Израиля попросили граждан держаться подальше от демонстраций и протестов, а также информировать местные силы безопасности о возможных акциях.

Рано утром 7 октября юг Израиля подвергся массированной атаке ХАМАС. С территории сектора Газа по Израилю были выпущены тысячи ракет, после чего группировка прорвалась через сухопутную границу и перешла в наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Королева» Канады угрожает людям казнями и борется с сатанистами у власти. Кто она такая и почему ей верят тысячи людей?

    Рита Ора поделилась снимком в металлическом бикини

    МИД Израиля обратился к евреям за границей

    Захарова оценила нежелание США отправлять военных в Израиль

    В Конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера

    Иран допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля

    Голливудский актер Уолберг объяснил выбор в пользу тренировок в четыре утра

    Популярный манекенщик рассказал о первых впечатлениях от Москвы

    Киев заявил о наличии образцов ракет с дальностью полета до тысячи километров

    В США дрон вооружили пистолетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости