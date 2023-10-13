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11:15, 13 октября 2023Из жизни

Голый незнакомец проник в дом мужчины и съел его кексы

Daily Star: в США голый мужчина проник в чужой дом и обокрал его владельца

Кадр: KSLTV / Ring Doorbell

В США раздетый незнакомец пробрался в чужой дом и обокрал его владельца. Об этом сообщает Daily Star.

Линн Коллиер из города Дрейпер, штат Юта, рассказал, что неизвестный 27-летний мужчина проник в его дом ночью. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как голый мужчина подошел к входной двери, но не стал открывать ее. Вместо этого он отправился в гараж, через который смог пробраться в дом.

Сперва незнакомец пошел на кухню, чтобы перекусить. Он съел кексы, а затем поднялся на второй этаж дома, где спал Коллиер со своей женой. Мужчина провел в помещении полчаса. Он надел одежду Коллиера, украл его чековую книжку, кошелек и ключи от машины, после чего покинул дом.

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Полиция задержала преступника после того, как на него поступили многочисленные жалобы от местных жителей. Его арестовали и обвинили в совершении развратных действий и краже. В настоящее время он находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что женщина заметила в душе голого мужчину, который подсматривал за ней, и обратилась в полицию. Это произошло в общественной душевой.

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    Алиса Удовик
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