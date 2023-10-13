Двух воспитателей детсада в российском городе обвинили в жестокости

СКР обвинил двух воспитателей детсада Новосибирска в жестоком обращении с детьми

В Новосибирске следователи предъявили обвинение двум воспитателям частного детского сада в жестоком обращении с детьми. Об этом «Ленте.р»у сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Им вменяются статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательного учреждения») и 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних»). Они задержаны.

В июле воспитатели неоднократно избивали детей, пострадали более 10 воспитанников. Следователи намерены ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Также по делу проходит заведующая детсадом, которой инкриминируется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).