ООН выступила за открытие гуманитарного коридора в сектор Газа

Представитель УВКПЧ ООН Шамдасани: мир должен настоять на коридоре в Газу

Страны мира должны настоять на открытии гуманитарного коридора в сектор Газа. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани, передает ТАСС.

«Объявленная Израилем "полная блокада" уже ведет к гуманитарной катастрофе в Газе. Не разрешено ввозить топливо, продукты, воду и медицинские материалы, что подвергает риску все население Газы», — рассказала в ходе выступления представитель ООН.

Шамдасани отметила, что действия Израиля противоречат международному праву. Поэтому организация настаивает на отказе Тель-Авива от подобных действий.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что блокада сектора Газа Израилем усугубит гуманитарную ситуацию. По его словам, любые ограничения на передвижение людей и перемещение товаров нужно обосновать военной необходимостью.