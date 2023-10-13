Путин сообщил Алиеву и Пашиняну о готовности организовать переговоры

Путин сообщил Алиеву и Пашиняну о готовности РФ организовать мирные переговоры

Президент России Владимир Путин сообщил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну о готовности Москвы содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана. Его цитирует РИА Новости.

«Я сказал, что мы готовы, будем содействовать возобновлению переговоров мирных в надежде на заключение мирного соглашения. И предложили в Москве всем коллегам собраться. Премьер-министр Пашинян знает об этом, я ему говорил. Президент Азербайджана об этом знает», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что это вполне возможно. Кроме того, глава государства не видит проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Нагорном Карабахе.

Ранее президент России напомнил, что карабахская территория стала частью Азербайджана не сейчас, а после признания этого статуса Ереваном год назад. Помимо этого, по его словам, общение по вопросу мирных переговоров для начала может вестись на уровне министерств, с дальнейшей выработкой плана.