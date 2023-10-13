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16:56, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин напомнил о признании Арменией Карабаха частью Азербайджана

Путин напомнил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин напомнил, что Нагорный Карабах стал частью Азербайджана не сейчас, а после признания этого статуса Арменией в прошлом году. Его слова передает ТАСС.

«Что касается того, что территория Карабаха сейчас, как вы сказали, стала фактически территорией Азербайджана, то она стала ею не сейчас», — сказал он.

Путин уточнил, что регион стал частью Азербайджана окончательно после прошлогоднего заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха.

В мае Пашинян также утверждал, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, республика признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя регион.

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    Кристина Есикова
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