Путин напомнил о признании Арменией Карабаха частью Азербайджана

Путин напомнил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана

Президент России Владимир Путин напомнил, что Нагорный Карабах стал частью Азербайджана не сейчас, а после признания этого статуса Арменией в прошлом году. Его слова передает ТАСС.

«Что касается того, что территория Карабаха сейчас, как вы сказали, стала фактически территорией Азербайджана, то она стала ею не сейчас», — сказал он.

Путин уточнил, что регион стал частью Азербайджана окончательно после прошлогоднего заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха.

В мае Пашинян также утверждал, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, республика признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя регион.