Путин заявил о готовности Москвы организовать переговоры Баку и Еревана

Путин: Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана

Москва готова организовать проведение переговоров между Баку и Ереваном. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что общение для начала может вестись на уровне министерств, с дальнейшей выработкой мирного плана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил проведение прямых переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел без участия России. По его словам, переговоры могут пройти в таком формате, если Ереван откажется от посредничества Москвы.

4 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать с Алиевым «концептуальный документ о мире», который уже лежит на столе.