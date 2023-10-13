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12:24, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин заявил о готовности Москвы организовать переговоры Баку и Еревана

Путин: Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана

Фото: Mikhail Metzel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Москва готова организовать проведение переговоров между Баку и Ереваном. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что общение для начала может вестись на уровне министерств, с дальнейшей выработкой мирного плана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил проведение прямых переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел без участия России. По его словам, переговоры могут пройти в таком формате, если Ереван откажется от посредничества Москвы.

4 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать с Алиевым «концептуальный документ о мире», который уже лежит на столе.

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    Алевтина Запольская
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