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17:59, 13 октября 2023Мир

Посол Палестины обвинил Израиль в затягивании конфликта

Посол Палестины в России Нофаль: Израиль умышленно не дает конфликту утихнуть

Фото: Amir Cohen / Reuters

Несмотря на публичную готовность Палестины к прекращению огня в любой момент, Израиль умышленно не дает конфликту утихнуть, продолжая блокаду сектора Газа и готовясь к проведению масштабной операции по зачистке зоны от сил ХАМАС. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью РБК.

«Везде масштабные разрушения. Они официально заявляют, что продолжат свои атаки и введут свои войска в Газу. Как положить этому конец? Нам нужна инициатива международного сообщества», — заявил дипломат.

Ранее глава «Врачей без границ» Мейни Николай заявила, что ультиматум Израиля по эвакуации половины населения Газы в течение 24 часов является нападением на здоровье и человечество. «24-часовое уведомление Израиля о том, что люди в северной части Газы должны покинуть свою землю, дома и больницы, возмутительно — это представляет собой нападение на медицинское обслуживание и на человечество», — прокомментировала Николай условия Израиля.

13 октября власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Предписание касается всех жителей анклава к северу от населенного пункта Вади Газа. Они должны переместиться на юг сектора в течение 24 часов.

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    Виктория Кондратьева
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