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12:36, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин детально обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин сообщил, что обсудил с президентом Азербайджана Алиевым кризис в Карабахе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин детально обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе. Его цитирует РИА Новости.

По словам российского главы, свежим примером активности Запада в далеком от него, но близком к России регионе, является ситуация в карабахском кризисе. «Мы вчера детально обсуждали с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — сообщил Путин.

Президент России провел встречу с Алиевым 12 октября. Сообщалось, что политики планировали обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг Карабаха и находящихся там миротворцев. Кроме того, они были намерены затронуть вопрос возвращения карабахских армян в места их проживания.

В тот же день Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Российский лидер наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.

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    Кристина Есикова
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