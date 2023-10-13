Путин назвал самую бедную страну Европы

Путин заявил, что Молдавия «уступила» Украине роль самой бедной страны Европы

Молдавия «уступила» Украине роль самой бедной страны Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Недавно была самая бедная [Молдавия]. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина — самая бедная по доходам и по всем другим показателям», — сказал он на пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.

Путин также отметил, что не понимает в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что республика была самой бедной европейской страной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Молдавия подхватила «бациллу Украины» по номинальному членству в СНГ. По его словам, содружество заинтересовано в членстве Украины, Молдавии и Грузии. Однако в настоящее время появилось несколько номинальных членов, которые лишь декларируют свое участие.