Путин назвал самую бедную страну Европы
Молдавия «уступила» Украине роль самой бедной страны Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Недавно была самая бедная [Молдавия]. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина — самая бедная по доходам и по всем другим показателям», — сказал он на пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.
Путин также отметил, что не понимает в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что республика была самой бедной европейской страной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Молдавия подхватила «бациллу Украины» по номинальному членству в СНГ. По его словам, содружество заинтересовано в членстве Украины, Молдавии и Грузии. Однако в настоящее время появилось несколько номинальных членов, которые лишь декларируют свое участие.