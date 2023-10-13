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16:34, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин назвал самую бедную страну Европы

Путин заявил, что Молдавия «уступила» Украине роль самой бедной страны Европы

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Молдавия «уступила» Украине роль самой бедной страны Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Недавно была самая бедная [Молдавия]. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина — самая бедная по доходам и по всем другим показателям», — сказал он на пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.

Путин также отметил, что не понимает в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что республика была самой бедной европейской страной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Молдавия подхватила «бациллу Украины» по номинальному членству в СНГ. По его словам, содружество заинтересовано в членстве Украины, Молдавии и Грузии. Однако в настоящее время появилось несколько номинальных членов, которые лишь декларируют свое участие.

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    Кристина Есикова
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