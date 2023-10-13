Сериал с Дюжевым и Газмановым «Родные люди» выйдет на Wink

Сериал «Родные люди» c Дмитрием Дюжевым выйдет на Wink 17 октября

Сериал «Родные люди» выйдет в видеосервисе Wink 17 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Альманах из нескольких историй был произведен студией творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные роли в проекте, состоящем из восьми эпизодов, сыграли Дмитрий Дюжев, Алексей Макаров, Камиль Ларин, Елена Захарова, Галина Польских, Игорь Миркубанов, Александр Семчев, Олег Газманов, Александра Ребенок и многие другие артисты.

В основе сюжета альманаха — истории студентов, которые в 1990-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Спустя 20 лет сокурсники решают встретиться на юбилее любимого преподавателя. События в проекте разворачиваются в таких городах, как Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, а также в Крыму.

20 лет назад то, что нам казалось фантастическим, теперь стало повседневным. Именно это мы и хотели показать в наших историях. А также визуально запечатлеть огромный путь изменений, который прошла наша страна, города и люди. А также показать, что даже при всей разнице поколений, характеров, профессий наши герои все равно остаются родными людьми Жан Просянов продюсер «Родных людей»

Режиссерами-постановщиками сериала выступили Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлиев, Алина Верипя и Александр Котт. Константин Богомолов стал художественным консультантом проекта.