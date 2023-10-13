«Бригады Аль-Кассама» нанесли массированный удар по Сдероту

«Бригады Аль-Кассама» нанесли массированный удар 50 ракетами по Сдероту

Военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» нанесли массированный удар 50 ракетами по городу Сдероту. Об этом заявили в канале «Бригад Аль-Кассама» в Telegram.

«"Бригады Аль-Кассама" нанесли удар по оккупированному городу Сдероту 50 ракетами в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей», — передается в сообщении крыла ХАМАС.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому командующего «Бригад Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа в секторе Газа.