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12:54, 13 октября 2023Мир

«Бригады Аль-Кассама» нанесли массированный удар по Сдероту

«Бригады Аль-Кассама» нанесли массированный удар 50 ракетами по Сдероту
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» нанесли массированный удар 50 ракетами по городу Сдероту. Об этом заявили в канале «Бригад Аль-Кассама» в Telegram.

«"Бригады Аль-Кассама" нанесли удар по оккупированному городу Сдероту 50 ракетами в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей», — передается в сообщении крыла ХАМАС.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому командующего «Бригад Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа в секторе Газа.

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    Максим Габриелян
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