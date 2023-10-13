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15:24, 13 октября 2023Силовые структуры

Серийный насильник получил пожизненный срок за нападение на пятерых россиянок

В ЛНР серийный насильник получил пожизненный срок за нападение на пятерых женщин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к пожизненному заключению 21-летнего жителя города Антрацита, изнасиловавшего пятерых женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в июне 2022 года мужчина по вечерам выслеживал в Луганске одиноких женщин и нападал на них в безлюдных местах со спины, хватая за шею. Потерпевших, находящихся без сознания, он насиловал. Три женщины получили травмы, несовместимые с жизнью, двоим удалось спастись.

Насильника задержали в сентябре 2022 года. Он признал вину.

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    Илона Палей
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