Стали известны подробности о впавшем в кому на американских горках москвиче

У впавшего в кому на «Острове мечты» москвиче зафиксированы проблемы с сердцем

Инцидент с впавшим в кому 18-летним студентом, который катался на американских горках в Москве, не связан с деятельностью «Острова мечты». Подробности случившегося рассказали в пресс-службе парка развлечений, пишет АГН «Москва».

По данным прибывшей на место бригады скорой помощи, у посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь ему оказывал дежурный врач парка, после чего его забрала скорая. Он находился в сознании.

О случившемся стало известно 13 октября. Юноша вместе с друзьями катался на аттракционе «Полет в тоннеле», где поезд едет «по убежищу черепашек-ниндзя» на скорости 80 километров в час с петлями и подъемами на высоту 24 метра. Во время катания москвич проглотил язык.