Пленный рассказал о травле в украинских школах детей не ушедших на фронт отцов

Украинский пленный: в школах обзывают детей, чьи отцы отказались воевать

В украинских школах подвергаются нападкам дети, чьи отцы отказываются идти на фронт. Об этом рассказал РИА Новости сдавшийся в плен военный 77-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Геращенко.

«У кого есть дети маленькие, стыдно будет в глаза смотреть, что кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, а сидел в тюрьме (за отказ идти в ряды украинской армии — прим. «Ленты.ру») или прятался», — заявил он. Пленный отметил, что в школах таких детей могут обзывать.

Ранее Александр Геращенко рассказал, что ВСУ несут большие потери на артемовском участке, однако новые бойцы не прибывают. Боец 77-й бригады Артур Бойчук, также сдавшийся в плен, сообщил, что в рядах ВСУ на артемовском направлении не хватает военных для контрнаступления. По словам собеседника агентства, в его роте осталось около 20 человек из 60.