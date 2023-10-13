В Палестине заявили об обстрелах запрещенными ООН снарядами со стороны Израиля

Минздрав Газы: из-за обстрелов снарядами с белым фосфором эвакуирована больница

Минздрав сектора Газа сообщил, что из-за обстрелов снарядами с белым фосфором со стороны Израиля эвакуирована детская больница в восточной части сектора. Сообщение опубликовано на странице органа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«[Прошла] эвакуация детской больницы "Ад-Дурра" в восточной части сектора Газа после обстрела снарядами с белым фосфором», — говорится в сообщении.

Снаряды с белым фосфором запрещены к применению в случае наличия гражданских объектов и мирного населения в зоне применения боеприпасов, эти положения закреплены протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года.

Ранее Армия обороны Израиля применила фосфорные снаряды при обстреле Ливана. Обстрелы привели к пожарам в сосновых рощах и садах местных жителей, а сильный дым вынудил население деревень покинуть дома.