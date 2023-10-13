Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 13 октября 2023Мир

В Палестине заявили об обстрелах запрещенными ООН снарядами со стороны Израиля

Минздрав Газы: из-за обстрелов снарядами с белым фосфором эвакуирована больница

Фото: Abed Rahim Khatib / Globallookpress.com

Минздрав сектора Газа сообщил, что из-за обстрелов снарядами с белым фосфором со стороны Израиля эвакуирована детская больница в восточной части сектора. Сообщение опубликовано на странице органа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«[Прошла] эвакуация детской больницы "Ад-Дурра" в восточной части сектора Газа после обстрела снарядами с белым фосфором», — говорится в сообщении.

Снаряды с белым фосфором запрещены к применению в случае наличия гражданских объектов и мирного населения в зоне применения боеприпасов, эти положения закреплены протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года.

Ранее Армия обороны Израиля применила фосфорные снаряды при обстреле Ливана. Обстрелы привели к пожарам в сосновых рощах и садах местных жителей, а сильный дым вынудил население деревень покинуть дома.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ приступил к новым массированным ударам по сектору Газа

    Огромная акула-людоед попыталась отобрать улов у рыбаков и попала на видео

    Бывшая участница КВН рассказала о забавном случае с сыном Маслякова

    Результаты по американскому аналогу ЕГЭ рухнули до 30-летнего минимума

    Подозреваемые в хищении миллиардов рублей инвестиций QBF предстанут перед судом

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в нижнем белье для журнала

    Необычный питомец на площадке для выгула собак попал на видео в Москве

    Раскрыта давняя лунная тайна

    Опоздавшим с посадкой саженцев дачникам дали советы

    В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости