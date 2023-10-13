В США опровергли тезис о проигрыше России в информационной войне

Аналитики RAND: Россия не проиграла Украине в информационной войне

Заявления и тезисы о том, что Украина победила Россию в информационной войне, не соответствуют действительности, утверждают аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation, выпустив исследовательскую статью с анализом российских и украинских официальных сообщений.

«Наши исследования показывают, что популярный тезис, утверждающий, что Россия проиграла информационную войну, в то время как Украина одержала победу, слишком упрощает рассматриваемую проблему», — пишут аналитики.

Исследование показало, что нельзя категорически утверждать, что украинские информационные кампании были более убедительными, чем российские. По мнению аналитиков RAND, большее значение имеет целевая аудитория и более широкий контекст.

Для анализа с российской стороны были использованы материалы телевизионные программы на государственных каналах, в частности названая самой популярной в России передача «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. С украинской стороны анализировались в основном заявления государственных деятелей и ведомств, так как десять самых популярных на Украине телеканалов принадлежат олигархам, в связи с чем RAND решил не изучать их повестку.

Аналитики также отметили, что украинские чиновники пытаются «очень громко» донести информацию до населения, иногда при помощи «неуместных способов коммуникации», в то время как российские государственные лица доносят информацию более сдержанно.

Ранее в RAND заявили, что конфликт на Украине имеет все риски обострения и перехода в международный. Они также описали три возможных сценария конфликта между Россией и НАТО.