ВСУ попытались захватить плацдармы на островах Днепра возле Херсона

МО РФ заявило о попытках ВСУ захватить плацдармы на островах Днепра у Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить плацдармы на островах Днепра возле Херсона. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России (МО).

Как заявили в оборонном ведомстве, попытки ВСУ закрепиться в этом районе остались безуспешными. По сообщению МО, в результате недельных боев в этом районе украинские военные понесли серьезные потери.

«В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325- украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля», — рассказали в Минобороны.

Днем ранее сообщалось, что российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.