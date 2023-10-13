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14:57, 13 октября 2023Россия

ВСУ попытались захватить плацдармы на островах Днепра возле Херсона

МО РФ заявило о попытках ВСУ захватить плацдармы на островах Днепра у Херсона

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить плацдармы на островах Днепра возле Херсона. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России (МО).

Как заявили в оборонном ведомстве, попытки ВСУ закрепиться в этом районе остались безуспешными. По сообщению МО, в результате недельных боев в этом районе украинские военные понесли серьезные потери.

«В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325- украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля», — рассказали в Минобороны.

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