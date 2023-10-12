Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Бойцы группировки «Днепр» не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Бойцы российской группировки войск «Днепр» не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) высадиться на остров Большой Потемкин в устье Днепра, сообщил источник РИА Новости.

«На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин», — сказано в сообщении.

По словам собеседника агентства, были уничтожены две лодки и 11 украинских бойцов. Кроме того, в районе Антоновского моста российские войска уничтожили автомобиль подвоза боеприпасов и пять военнослужащих ВСУ, а у населенного пункта Зимовник ликвидировали склад боеприпасов.

Ранее Российская армия поразила передовые пункты управления ВСУ на сватовском направлении.