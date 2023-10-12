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11:01, 12 октября 2023Бывший СССР

Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Бойцы группировки «Днепр» не дали ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Днепр» не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) высадиться на остров Большой Потемкин в устье Днепра, сообщил источник РИА Новости.

«На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин», — сказано в сообщении.

По словам собеседника агентства, были уничтожены две лодки и 11 украинских бойцов. Кроме того, в районе Антоновского моста российские войска уничтожили автомобиль подвоза боеприпасов и пять военнослужащих ВСУ, а у населенного пункта Зимовник ликвидировали склад боеприпасов.

Ранее Российская армия поразила передовые пункты управления ВСУ на сватовском направлении.

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    Варвара Кошечкина
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