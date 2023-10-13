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17:56, 13 октября 2023Бывший СССР

ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

The Telegraph: ВСУ стали реже использовать гаубицы L119 из-за нехватки снарядов

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже использовать британские гаубицы L119. Об этом сообщается в материале газеты The Telegraph.

Украинские военнослужащие пожаловались на «катастрофическую» нехватку боеприпасов для данного типа вооружения. Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады заявили, что вместо британских гаубиц используют гаубицы советского производства, к которым пока имеется достаточно снарядов.

В начале сентября британская компания, производитель оружия BAE Systems заявила о готовности помочь Киеву наладить производство запчастей для военной техники и оружия. Прежде всего, речь идет о запчастях для гаубиц L119 калибра 105 миллиметров. Наладить выпуск запчастей можно в течение нескольких месяцев. У Киева, по словам гендиректора британской компании, есть собственная промышленная база для производства.

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    Варвара Кошечкина
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