The Telegraph: ВСУ стали реже использовать гаубицы L119 из-за нехватки снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже использовать британские гаубицы L119. Об этом сообщается в материале газеты The Telegraph.

Украинские военнослужащие пожаловались на «катастрофическую» нехватку боеприпасов для данного типа вооружения. Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады заявили, что вместо британских гаубиц используют гаубицы советского производства, к которым пока имеется достаточно снарядов.

В начале сентября британская компания, производитель оружия BAE Systems заявила о готовности помочь Киеву наладить производство запчастей для военной техники и оружия. Прежде всего, речь идет о запчастях для гаубиц L119 калибра 105 миллиметров. Наладить выпуск запчастей можно в течение нескольких месяцев. У Киева, по словам гендиректора британской компании, есть собственная промышленная база для производства.