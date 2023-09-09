Британская компания заявила о готовности помочь Киеву с запчастями для гаубиц

BAE Systems заявила о готовности наладить выпуск запчастей для гаубиц на Украине

Британская компания — производитель оружия BAE Systems заявила о готовности помочь Киеву наладить производство запчастей для военной техники и оружия. Генерального директора компании Чарльза Вудберна, рассказавшего о помощи Украине, цитирует The Financial Times.

Прежде всего, уточнил Вудберн, речь идет о запчастях для гаубиц L119 калибра 105 мм. Наладить выпуск запчастей, отметил он, можно в течение нескольких месяцев. У Киева, по словам гендиректора британской компании, есть собственная промышленная база для производства, и украины «стремятся встать на путь самодостаточности».

Будет ли BAE Systems создавать собственный завод на Украине, пока неизвестно.

BAE Systems производит, в частности, танки Challenger, истребители Typhoop и боевые машины пехоты Bradley. Вудберн встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще в конце августа. В ходе встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве по производству, ремонту и поставкам оружия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет меры в случае, если Германия и Швеция начнут производить оружие на Украине. «В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности», — сказала она.