Зеленский признал важность зернового коридора для финансирования ВСУ

Зеленский: зерновой коридор необходим для финансирования украинской армии

Зерновой коридор необходим для финансирования финансирования украинских войск, признал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает ТАСС.

С таким заявлением украинский лидер выступил на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе. «Это дает возможность наполнять бюджет, из которого мы финансируем наших военных. <...> Нам нужно где-то брать эти деньги, как-то генерировать, чтобы экономика жила, и зерно очень важно», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что украинские войска финансируются исключительно Киевом, о чем известно всем партнерам. Как уточняет агентство, в этот раз Зеленский не упомянул желание помочь африканским странам.