Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор определенных видов грибов

Юрист Виноградов: уничтожение краснокнижных грибов грозит россиянам тюрьмой

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, за сбор каких грибов может грозить тюремный срок. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Как объяснил Виноградов, в октябре в РФ в силу вступил закон, запрещающий добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов. Если эти действия совершает лицо, используя свое служебное положение или с публичной демонстрацией в Сети, то наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей. В случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок лишения свободы может достигать девяти лет.

При этом Виноградов отметил, что пенсионеру, который случайно срежет краснокнижный гриб, вряд ли будет грозить уголовная ответственность, если только он заранее не опубликовал в соцсетях информацию о том, что собирается собирать краснокнижные грибы.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский дал совет, как избежать наказания на сбор грибов. Также он пояснил, что на сегодняшний день в Красную книгу России занесены около 30 видов грибов, а в региональных Красных книгах их более 200. При этом, по убеждению Вишневского, нахождение грибов в Красной книге бессмысленно. Ученый объяснил, что сбор плодов с грибницы способствует лучшему распространению и размножению, а запрет на сбор грибов ухудшает ее состояние.

12 октября в России вступила в силу статья уголовного кодекса (УК), предусматривающая уголовное наказании за сбор и уничтожение краснокнижных грибов и растений. Она устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа таких грибов и растений наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.