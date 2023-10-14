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17:46, 14 октября 2023Мир

ХАМАС заявило об отсутствии планов атаковать мирных граждан во время операции

Лидер ХАМАС: атаковать население при операции «Потоп Аль-Аксы» не планировали
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Unsplash

«Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) не планировало проливать кровь мирных жителей при проведении операции «Потоп Аль-Аксы» на юге Израиля, заявил лидер движения ХАМАС за пределами палестинских территорий Халед Машааль. Его цитирует РИА Новости.

Машааль указал, что у ХАМАС не было цели лишать жизни мирное население. По его словам, это могло стать следствием ошибок действий военных.

Ранее сообщалось, что в НАТО удивились тому, что палестинскому движению ХАМАС удалось обойти систему наблюдения Израиля и незаметно начать операцию на территории страны.

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    Варвара Кошечкина
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