ХАМАС заявило об отсутствии планов атаковать мирных граждан во время операции

Лидер ХАМАС: атаковать население при операции «Потоп Аль-Аксы» не планировали

«Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) не планировало проливать кровь мирных жителей при проведении операции «Потоп Аль-Аксы» на юге Израиля, заявил лидер движения ХАМАС за пределами палестинских территорий Халед Машааль. Его цитирует РИА Новости.

Машааль указал, что у ХАМАС не было цели лишать жизни мирное население. По его словам, это могло стать следствием ошибок действий военных.

Ранее сообщалось, что в НАТО удивились тому, что палестинскому движению ХАМАС удалось обойти систему наблюдения Израиля и незаметно начать операцию на территории страны.