ООН обвинил Израиль в нарушении правил ведения войны

Замгенсека ООН Гриффитс: эвакуация из сектора Газа противоречит гуманности

Приказ Израиля об эвакуации более миллиона гражданских из сектора Газа противоречит правилам ведения войны и принципам гуманности. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

«Приказ об эвакуации 1,1 миллиона человек из северной части Газы противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности», — написал замгенсека.

По его словам, эвакуация «напуганных и травмированных мирных жителей» без приостановки боевых действий опасна и возмутительна.

Ранее Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. При этом ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома и проявить твердость перед лицом этой психологической войны.

Новое обострение на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля и провели массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. В ответ Израиль объявил о подготовке к военной операции и начал блокаду сектора.