Тысячи медиков обучили работать с неизлечимо больными пациентами в Москве

Ракова: 7,5 тысяч медиков обучили для работы с паллиативными пациентами в Москве

В центре обучения и развития Московского многопрофильного центра паллиативной помощи обучили свыше 7,5 тысячи медиков для работы с неизлечимо больными пациентами. За три года существования центра число слушателей возросло — медработники не только повышают здесь квалификацию, посещают лекции, вебинары и тренинги, но и проходят стажировки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня в московском центре паллиативной помощи наработан настолько высокий уровень экспертизы, что он позволяет сотрудникам транслировать свой опыт и быть ориентиром для развития паллиативной помощи. В собственном учебном центре учреждения практикующие врачи, медицинские сестры и опытные эксперты-методисты разрабатывают программы обучения и преподают их не только москвичам, но и коллегам со всей страны

Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы

По словам вице-мэра, за три года более 1,5 тысячи врачей и медсестер повысили свою квалификацию в центре, а лекции и тренинги посетили свыше 7,5 тысячи слушателей. «Это уникальный центр по уровню компетенций и практикоориентированности, поэтому за последние два года число программ и слушателей увеличилось в несколько раз», — подчеркнула Ракова.

В центре разработали собственные программы дополнительного профессионального образования по паллиативной помощи, ориентированные на медиков более чем 30 специальностей, среди которых — онкологи, неврологи, терапевты, кардиологи и другие специалисты, помогающие пациентам в поликлиниках и стационарах. Так же, как и паллиативные врачи, они могут сталкиваться с неизлечимо больными пациентами, поэтому для них тоже важно понимание основ такой помощи.

Программы центра посвящены, в частности, мультидисциплинарному подходу при оказании паллиативной медицинской помощи, профилактике и терапии хронического болевого синдрома, респираторной поддержке пациентов с дыхательной недостаточностью, особенностям ухода за пациентами с зондами и дренажными системами. А поскольку теоретических знаний часто бывает недостаточно для их применения на практике, слушатели могут закрепить их и пройти стажировки в филиалах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи — хосписах и домах сестринского ухода.

Кроме того, с 2022 года в учебном центре работает «Школа руководителей». Обучение в ней ориентировано на достижение стратегических целей Московского многопрофильного центра паллиативной помощи и учитывает его специфику.

Также в центре занимаются разработкой стандартов оказания паллиативной помощи. Она включает в себя описание алгоритмов ее оказания и разработку форм профильной документации. В «Центре паллиативной помощи» уже стандартизирована основная документация, созданы и используются 209 форм профильной документации и алгоритмов оказания паллиативной помощи.