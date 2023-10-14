В российском регионе полицейский переехал пьяного пожарного

«112»: в Пермском крае полицейский переехал пьяного пожарного

В Пермском крае полицейские переехал пьяного пожарного. Внимание на произошедшее в российском регионе обратил Telegram-канал «112».

По информации источника, инцидент случился вечером в пятницу, 13 октября, в селе Юсьва. В момент происшествия лейтенант полиции на автомобиле марки Skoda ехал домой на ужин и не заметил препятствие, которое лежало на проезжей части. В результате полицейский случайно переехал мужчину, который оказался сотрудником местной пожарной части. Позже выяснилось, что спасатель уснул на дороге, находившись в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пострадавший мужчина выжил и был доставлен в медицинское учреждение города Кудымкар. Там у пожарного выявили переломы нескольких ребер и ключицы. Известно, что полицейский, который наехал на него, был трезв, однако в отношении него все равно проведут служебную проверку.

Похожий случай произошел в подмосковном Волоколамске 10 октября. Тогда 24-летний младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения переехал пожарного.