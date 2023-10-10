Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 10 октября 2023Силовые структуры

Пьяный полицейский переехал лежавшего на проезжей части пожарного в Подмосковье

В Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на проезжей части пожарного

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волоколамске Московской области 24-летний младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения переехал пожарного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Произошло это 6 октября в 04.50 мск. Предварительно установлено, что полицейский в свой выходной ехал на машине знакомой по Рижскому шоссе и не заметил человека, лежавшего на проезжей части. Переехав его, мужчина испугался и сбежал с места происшествия. Однако спустя некоторое время вернулся и позвонил в экстренные службы. Потерпевший уже был без признаков жизни.

Алкотестер зафиксировал в крови полицейского алкоголь. Также была установлена личность сбитого человека — по данным Shot, им оказался 39-летний москвич. Он работал пожарным в деревне Тимонино. Устанавливается, как потерпевший оказался на дороге.

Полицейский задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Также его уволили по отрицательным основаниям.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области полиция ранила 18-летнего местного жителя во время погони за его машиной.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?

    Вор в законе Коля Киргиз оставил наследство в один миллиард долларов

    Бывший футболист сборной России рассказал о зависимости от азартных игр

    «Калашников» досрочно поставил ракеты для «Стрелы-10»

    Фигуранта дела о «Левом сопротивлении» освободили из-за состояния невменяемости

    Пара продала маску для темных ритуалов за бесценок и подала в суд на антиквара

    Слухи о похищении Слепакова боевиками ХАМАС опровергли

    Деятельность российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

    Раскрыты секреты экспедиций всемирно известного российского путешественника

    Зеленский договорился об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости