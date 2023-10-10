Пьяный полицейский переехал лежавшего на проезжей части пожарного в Подмосковье

В Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на проезжей части пожарного

В Волоколамске Московской области 24-летний младший сержант полиции в состоянии алкогольного опьянения переехал пожарного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Произошло это 6 октября в 04.50 мск. Предварительно установлено, что полицейский в свой выходной ехал на машине знакомой по Рижскому шоссе и не заметил человека, лежавшего на проезжей части. Переехав его, мужчина испугался и сбежал с места происшествия. Однако спустя некоторое время вернулся и позвонил в экстренные службы. Потерпевший уже был без признаков жизни.

Алкотестер зафиксировал в крови полицейского алкоголь. Также была установлена личность сбитого человека — по данным Shot, им оказался 39-летний москвич. Он работал пожарным в деревне Тимонино. Устанавливается, как потерпевший оказался на дороге.

Полицейский задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Также его уволили по отрицательным основаниям.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области полиция ранила 18-летнего местного жителя во время погони за его машиной.