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10:30, 14 октября 2023Спорт

Вратарь клуба КХЛ рассказал о пользе йоги

Вратарь «Салавата Юлаева» Самонов рассказал, что йога улучшает координацию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Голкипер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Александр Самонов рассказал о пользе йоги в тренировочном процессе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Йога сильно помогает. Есть упражнения, которые укрепляют корпус, также улучшается координация, раскрываются тазобедренные суставы. Думаю, многие недооценивают йогу», — отметил вратарь.

Хоккеист также назвал стереотипом мнение о том, что вратари в хоккее обязаны садиться на шпагат. «Вратарь должен быть гибким — это профилактика травм. Но чтобы обязательно — я бы не сказал», — заявил Самонов.

В нынешнем сезоне 28-летний Самонов провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он помог своей команде одержать шесть побед и отразил 94,3 процента бросков по своим воротам.

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    Алексей Гусев
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