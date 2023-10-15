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00:10, 15 октября 2023Наука и техника

Российские военные применили установку «Партизан»

Российские военные применили реактивную установку «Партизан» в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие соединений группировки войск «Днепр» применяют переносную реактивную пусковую установку «Партизан» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Установка позволяет обнаруживать и уничтожать артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу в Херсонской области, пишет ТАСС.

«Ее преимущество в мобильности и скрытности, можно работать абсолютно с любых позиций. Время подготовки — всего 1,5 минуты. Противник не успевает навестись и "накрыть" нас, мы очень быстро меняем позицию. Тем самым создаем ложную видимость артиллерии, противник начинает "работать" по нам своей артиллерией, тем самым выдавая свои позиции. Наша артиллерия их уничтожает», — сказал военнослужащий с позывным Череп. Он подчеркнул, что установку «Партизан» создали с элементами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Отмечается, что военные продемонстрировали работу установки, уничтожив наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра одним выстрелом.

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Установку 9П132 «Град-П» («Партизан») разработали в 1960-х годах по просьбе Демократической республики Вьетнам. Изделие состоит из одной направляющей для снаряда, треноги с механизмом наведения и прицельных приспособлений. В «Партизане» используют реактивные снаряды 9М22М «Малыш» калибра 122 миллиметра.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что точность ударов РСЗО «Торнадо-С» при использовании современных боеприпасов достигает ста процентов.

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    Даниил Иринин
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