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12:31, 15 октября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины заявил об уничтожении страны Западом

Бывший премьер Украины Азаров: Запад уничтожает страну, не жалея на это денег

Фото: Thomas Peter / Reuters

Запад уничтожает Украину, не жалея на это никаких денег. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Он напомнил, что по подсчетам в 2013 году Украине для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику перед вступлением в Евросоюз (ЕС) стране необходимо было 160 миллиардов долларов.

«Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности — то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард», — поделился Азаров. Экс-премьер обратил внимание на то, что те же 160 миллиардов долларов страны Запада потратили за один год «не на развитие Украины, а на ее разрушение».

По мнению Азарова, Запад осуществляет подобное с одобрения украинцев. «Так почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом, Работино и множеством других населенных пунктов Украины в угоду их целям и геополитическим интересам?» — написал политик.

Ранее действующий премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в 2024 году государству понадобится 42 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Он подчеркнул, что Шмыгаль сейчас Украина направляет все собранные налоги на обеспечение безопасности и обороны.

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    Анна Щербакова
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