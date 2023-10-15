Глава Минздрава Палестины обвинила Израиль в гибели десятков медработников

Глава Минздрава Палестины: в результате ударов ЦАХАЛ погибли 28 медработников

В результате ударов Израиля погибли 28 палестинских медработников, десятки получили ранения. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины доктор Маи Аль-Кайла, передает CNN.

Уточняется, что 15 медицинских центров были повреждены, а 23 машины скорой помощи выведены из строя. Больница Бейт-Ханун и детская больница Аль-Дурра прекратили обслуживать пациентов. Министр отметила, что призывы Израиля к эвакуации из северной части сектора Газа «являются явной угрозой жизням сотен пациентов и раненых».

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по ряду объектов «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), в том числе по центрам оперативного командования.