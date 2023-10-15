Израиль нанес удары по центрам командования ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по центрам командования ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по ряду объектов «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), в том числе по центрам оперативного командования. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

«Среди целей, по которым были нанесены удары, — террористы, центры оперативного командования и десятки минометных пусковых установок», — говорится в сообщении.

Также армия Израиля сообщила, что нейтрализовала несколько бойцов движения ХАМАС, которые выходили из туннеля в секторе Газа. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по самому туннелю.

Ранее руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби заявил, что Израиль не справился с миссией по предупреждению нападения боевиков «Исламского движения сопротивления» из сектора Газа. Признав, что Израиль провалил миссию по предупреждению атаки, Хагенби добавил, что страна совершила большую ошибку, поверив в то, что боевики получили урок.