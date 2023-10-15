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04:46, 15 октября 2023Культура

Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры

90-летний актер Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры
Майкл Кейн

Майкл Кейн. Фото: James Akena / Reuters

Английский актер, продюсер и писатель Майкл Кейн заявил о завершении актерской карьеры. Его новое интервью радио «Би-би-си» цитирует Page Six.

«Я много раз говорил, что собираюсь уйти на пенсию. Что ж, я ухожу сейчас», — сказал он.

По словам актера, сейчас ему предлагают только роли «90-летних стариков», которые редко бывают главными героями фильмов. «Не бывает 90-летних главных героев, бывают молодые и красивые мальчишки и девчонки. Потому, подумал я, и надо уходить», — подчеркнул он.

Майкл Кейн — Рыцарь Британской империи, а также единственный наряду с Джеком Николсоном актер, номинировавшийся на «Оскар» каждое десятилетие с 1960-х по 2000-е. Он выигрывал премию дважды.

В фильмографию Кейна входят такие картины, как «Альфи», «Игра навылет», «Зулусы», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера», «Бритва», «Мона Лиза», «Начало» и трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене.

Ранее американский актер и звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон назвал сроки завершения карьеры в кино. Артист заявил, что хочет уйти на пенсию через три года, в 2026-м. К тому времени он надеется закрыть свою продюсерскую компанию и уделять больше времени своей супруге Робин.

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    Марина Совина
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