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17:01, 15 октября 2023Бывший СССР

На Украине потребовали от властей вернуть военных из плена

Жители Ивано-Франковска потребовали от властей вернуть военных ВСУ из плена

Фото: РИА Новости

Жители Ивано-Франковска обратились к властям с требованием вернуть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из плена. Об этом сообщает телеканал «Суспільне новини».

Уточняется, что около ста человек провели акцию в поддержку пленных военнослужащих, участвовавших в боях за Мариуполь. «Они собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях», — сказано в материале.

На размещенных в сети фотографиях с места событий запечатлены граждане, которые держат плакаты с призывами освободить и вернуть пленных домой.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в плен к ВСУ попали 500 российских военных. По его словам, Киев часто не передает данные о попавших в плен россиянах, что затрудняет их обмен.

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    Варвара Кошечкина
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