Российские военные отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении
Российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, подразделения Западной группировки российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики.
Кроме того, стало известно, что авиация нанесла поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, добавили в Минобороны.
Потери украинской армии на купянском направлении составили более 50 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, двух боевых бронированных машин, двух пикапов, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении.