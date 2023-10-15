Российские военные отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны России сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

Российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения Западной группировки российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики.

Кроме того, стало известно, что авиация нанесла поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, добавили в Минобороны.

Потери украинской армии на купянском направлении составили более 50 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, двух боевых бронированных машин, двух пикапов, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении.

