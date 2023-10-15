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14:00, 15 октября 2023Россия

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны России сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения Западной группировки российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики.

Кроме того, стало известно, что авиация нанесла поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, добавили в Минобороны.

Потери украинской армии на купянском направлении составили более 50 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, двух боевых бронированных машин, двух пикапов, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении.

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    Олег Давыдов
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