Президент Египта осудил действия Израиля в Газе

Президент Египта считает, что действия Израиля в Газе вышли за рамки самообороны

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси осудил действия Израиля в секторе Газа — он считает, что они выходят за рамки самообороны. Соответствующее заявление глава государства сделал в воскресенье, 15 октября, на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.

Египетский политический и военный деятель отметил, что жертвами трех последних операций в Газе стали 12,5 тысячи гражданских палестинцев, из них 2,5 тысячи — дети.

Блинкен совершает турне по арабским странам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в постпредстве Ирана при ООН сообщили, что Вооруженные силы исламской республики Иран не станут вмешиваться в случае начала наземной операции Израиля в Газе, если Иерусалим не атакует иранскую территорию.