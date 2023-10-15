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07:46, 15 октября 2023Россия

В России оценили опасность попыток Израиля сравнять с землей сектор Газа

Пушков: война примет более широкие очертания при попытке Израиля уничтожить Газу
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил опасность попыток Израиля сравнять с землей сектор Газа. Он отметил, что в этом случае война примет более широкие очертания.

Таким образом сенатор отреагировал на отправленное через ООН предупреждение Тегерана о том, что страна будет вынуждена вмешаться в случае начала наземной операции и дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта.

«Будут вовлечены многие страны. И не только Иран. Вероятность такого сценария — очень опасного для всего региона, в том числе для самого Израиля, весьма высока», — отметил Пушков.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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    Марина Совина
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