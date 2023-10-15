В России оценили опасность попыток Израиля сравнять с землей сектор Газа

Пушков: война примет более широкие очертания при попытке Израиля уничтожить Газу

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил опасность попыток Израиля сравнять с землей сектор Газа. Он отметил, что в этом случае война примет более широкие очертания.

Таким образом сенатор отреагировал на отправленное через ООН предупреждение Тегерана о том, что страна будет вынуждена вмешаться в случае начала наземной операции и дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта.

«Будут вовлечены многие страны. И не только Иран. Вероятность такого сценария — очень опасного для всего региона, в том числе для самого Израиля, весьма высока», — отметил Пушков.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.