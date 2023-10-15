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21:39, 15 октября 2023Бывший СССР

В Киеве раскрыли положение ВСУ под Купянском

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о наступлении войск РФ в районе Купянска

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала раскрыл положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области.

По словам политика, сейчас там идет наступление российских войск, продолжаются удары по населенному пункту.

Соскин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось, военные не достигли существенных результатов. «Есть огромные потери, просто безумие», — добавил он.

Экс-советник также заявил, что украинская армия испытывает нехватку вооружений и боеприпасов, а экономика и предприятия Украины разрушены.

Ранее обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец сообщала, что Российская армия начала масштабное наступление, ставшее неожиданностью для Вооруженных сил Украины. По ее мнению, ВС России планируют «сковать» противника, не допустив переброски его резервов.

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    Марина Совина
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