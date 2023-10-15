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03:53, 15 октября 2023Бывший СССР

Украинцев призвали готовиться к решению США с тяжелыми последствиями

Экс-советник Кучмы Соскин призвал готовиться к отказу США помогать Украине

Фото: Unsplash.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал украинцев готовиться к решению США с тяжелыми последствиями.

Политик полагает, что из-за обострения на Ближнем Востоке Вашингтон откажется помогать Киеву после ноября. Аналогичное решение примут страны Европы.

«Недолго осталось, времени совсем мало. Они забудут про Украину», — подчеркнул Соскин. Он добавил, что подобный исход событий повлечет тяжелейшие последствия.

Ранее обозреватель Welt Кристоф Шильц заявил, что странам НАТО не хватит ресурсов на поддержку Израиля и Украины одновременно, поэтому им предстоит конкуренция за западные вооружения.

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    Марина Совина
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