Украинцев призвали готовиться к решению США с тяжелыми последствиями

Экс-советник Кучмы Соскин призвал готовиться к отказу США помогать Украине

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал украинцев готовиться к решению США с тяжелыми последствиями.

Политик полагает, что из-за обострения на Ближнем Востоке Вашингтон откажется помогать Киеву после ноября. Аналогичное решение примут страны Европы.

«Недолго осталось, времени совсем мало. Они забудут про Украину», — подчеркнул Соскин. Он добавил, что подобный исход событий повлечет тяжелейшие последствия.

Ранее обозреватель Welt Кристоф Шильц заявил, что странам НАТО не хватит ресурсов на поддержку Израиля и Украины одновременно, поэтому им предстоит конкуренция за западные вооружения.