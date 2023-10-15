В России назвали число ежегодно заболевающих неизлечимой глаукомой

Профессор Егоров: неизлечимой глаукомой ежегодно заболевают 100 тысяч россиян

Ежегодно в России около ста тысяч человек заболевают глаукомой — болезнью, которая приводит к слепоте и пока неизлечима. Об этом рассказал президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров, добавив, что число пациентов с подобным диагнозом растет, передает РИА Новости.

«Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно», — объяснил профессор.

По словам врача, поставить диагноз глаукома на ранних стадиях удается только в 25 процентах случаев. Все потому, что раньше на 300 тысяч человек населения существовал как минимум один специализированный кабинет, но сейчас их упразднили в пользу стандартных осмотров у офтальмолога.

«Чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения», — сообщил Егоров.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2,2 миллиарда человек в мире живут со слепотой или иными формами нарушения зрения. При этом 40 процентов ослепших лишились зрения из-за глаукомы. Это заболевание диагностировано у 60-100 миллионов человек, 1,3 миллиона из которых приходится на Россию.

Ранее офтальмолог назвала возможные симптомы глаукомы. Среди них — чувство рези, болезненности и тяжести в глазах, расплывчатость изображения, появление цветных пятен и кругов при ярком свете, а также уменьшение поля зрения.