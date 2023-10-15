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08:59, 15 октября 2023Забота о себе

Врач дала пять рекомендаций для восстановления после ОРВИ

Врач Кашух сообщила о пользе теплой воды и массажа для восстановления после ОРВИ

Фото: PxHere

Существует минимум пять рекомендаций, благодаря которым можно быстро восстановиться после перенесенного ОРВИ и вернуться к нормальному образу жизни. Об этом, объяснив пользу теплой воды и массажа, сообщила врач Екатерина Кашух в беседе с RT.

Прежде всего, врач напомнила об опасности не до конца вылеченных инфекций, из-за чего в организме развиваются хронические процессы, серьезно влияющие на общее состояние. Так что скорость выздоровления напрямую зависит от соблюдения лечения, назначенного врачом.

«Поддержать организм после болезни можно с помощью физнагрузок. Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик», — рекомендовала Кашух.

Для поддержания иммунитета врач посоветовала есть продукты, богатые витаминами С и D. Также стоит пить много жидкости, так как ОРВИ зачастую вызывает обезвоживание организма. Врач предложила отдать предпочтение теплой воде с добавлением ягод или лимона.

Еще одна рекомендация — легкий самомассаж для улучшения кровообращения. Наконец, Екатерина Кашух предложила попробовать дыхательные практики и медитации для снятия стресса, так как он замедляет процесс восстановления после болезни.

Ранее иммунолог указал на странности в сезоне гриппа и ОРВИ в России. Однако причин считать, что эпидемиологическая обстановка в этом году будет тяжелой, пока нет.

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    Александра Синицына
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