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17:06, 15 октября 2023Из жизни

Звездный футболист устроил тайную секс-вечеринку с моделями на день рождения

Sun: звезда АПЛ устроил секс-вечеринку с моделями в отеле Лондона

Фото: Unsplash

Звезда Английской премьер-лиги (АПЛ) устроил тайную секс-вечеринку с моделями на свой день рождения. Об этом пишет британский таблоид The Sun, не называя имени организатора мероприятия.

Издание поговорило с девушкой, которая находилась на мероприятии. По ее словам, у девушек, которые были приглашены, отбирали телефоны, а также их заставляли подписывать контракт о неразглашении. Охрана обыскивала гостей так, будто они «проходили контроль безопасности в аэропорту».

Девушки заявили, что женщинам бесплатно давали шоферов, еду и выпивку. «Они забронировали несколько больших номеров. Организаторы поднимали девушек на лифтах одну за другой. В комнатах с девочками было несколько футболистов Премьер-лиги, некоторые вместе лежали в постели. Очевидно, там был бесплатный бар, и все увязли в выпивке», — рассказывает подробности одна из участниц вечеринки.

Мероприятие проходило в честь дня рождения одного из игроков в мае 2022 года в одном из люксовых отелей Лондона. Гостей предупредили, что вечеринка «будет бурной».

Ранее отец Илона Маска рассказал, что в девять лет его сын впервые попал на секс-вечеринку. В то время Эррол Маск и его дети жили в Южной Африке. Он утверждает, что взял сына на вечеринку, где присутствовали известные в стране люди.

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    Варвара Кошечкина
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