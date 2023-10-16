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14:08, 16 октября 2023Россия

Российские военные отразили десять атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило об отражении десяти атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены десять атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские военные пытались атаковать в районах сел Синькова, Ивановка и Новоегоровка в Харьковской области, а также в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Купянска и сел Петропавловка и Петровское. Противник потерял до 85 бойцов, две боевые бронированные машины, два танка, орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

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    Варвара Родикова
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