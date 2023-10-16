Российские военные отразили десять атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило об отражении десяти атак ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие отразили десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены десять атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские военные пытались атаковать в районах сел Синькова, Ивановка и Новоегоровка в Харьковской области, а также в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Купянска и сел Петропавловка и Петровское. Противник потерял до 85 бойцов, две боевые бронированные машины, два танка, орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».