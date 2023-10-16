Обнаружено сокращение ледников Антарктиды за 25 лет

Science Advances: 71 шельфовый ледник Антарктиды сократился в объеме за 25 лет

Ученые обнаружили, что 71 из 162 шельфовых ледников, окружающих Антарктиду, сократились в объеме за 25 лет, в результате чего чистый выброс в океаны составил 7,5 триллиона метрических тонн талой воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

За все время наблюдения почти все шельфовые ледники на западной стороне Антарктиды теряли лед. Напротив, большая часть шельфовых ледников на восточной стороне осталась прежней или увеличилась в объеме. Всего за 25 лет в океан было выброшено почти 67 триллионов тонн льда, однако это количество было компенсировано приростом массы шельфовых ледников на 59 триллионов тонн.

Западная сторона Антарктиды подвержена воздействию теплой воды, которая способна быстро разрушать нижнюю часть шельфовых ледников, в то время как большая часть Восточной Антарктиды в настоящее время защищена от теплой воды полосой холодной воды у побережья.

Ученые считают, что антропогенное глобальное потепление, вероятно, является ключевым фактором потери льда. Если бы таяние происходило из-за естественной изменчивости климата, то на западных шельфовых ледниках наблюдались бы некоторые признаки роста льда.

Шельфовыми ледниками называют плавучие или частично опирающиеся на морское дно ледники, которые подпирают собой наземные ледники, замедляя поток льда в море. Если шельфовые ледники уменьшаются в размерах, то скорость потери льда на суше увеличивается.